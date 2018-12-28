Крым планирует поставлять электроэнергию на материк

28.12.2018 12:34



После того, как в Крыму в эксплуатацию будут введены вторые блоки двух новых ТЭС, на полуострове будет производиться избыточная электроэнергия, что позволит ее транспортировать на материковую Россию. Как передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, это будет происходить с помощью энергомоста.

Как сообщалось ранее, государственная корпорация «Ростех» информировала о выводе на номинальную мощность второго блока ТЭС в Симферополе. В ближайшее время планируется вывести на эту же мощность и второй блок ТЭС в Севастополе.