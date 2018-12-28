Жителям Украины будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях

28.12.2018 10:11



Украинцам будут показывать социальную рекламу, которая будет рассказывать о ценностях, которых придерживаются жители стран Европы, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт Министерства информационной политики страны. Ролики с соответствующим содержанием будут транслироваться по телевидению, а также в кинотеатрах и интернете. В них гражданам «на бытовом языке» будут информировать о том, что такое Европа и ее культура.