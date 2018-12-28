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Украина засекретила итоги проверки на наличие у госслужащих родственников в России

28.12.2018 08:28
Украина засекретила итоги проверки на наличие у госслужащих родственников в России

СБУ (служба безопасности Украины) решили засекретить информацию, которая была получена в результате проверки госслужащих и их родственников, которые могут проживать на территории России и в Крыму, предает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Напомним, что ранее соответствующее распоряжение о проверке отдал глава Украины. При этом, как выяснили журналисты, у самого Петра Порошенко родственники в России есть.

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