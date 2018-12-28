В Кемерово продлен режим «черного неба»

28.12.2018 09:42



В Кемерово до вечера 28 декабря было решено продлить так называемый режим «черного неба», передает news.vse42.ru со ссылкой на областную администрацию. Как говорится в сообщении, ранее срок режима был установлен до 25 декабря.

Введение режима связано с погодными условиями: в Кемерово установилась морозная безветренная погода, которая приводит к накоплению в воздухе загрязняющих веществ. В этот период предприятиям рекомендуется сократить объем выбросов в атмосферу.