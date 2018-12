Ученые заявили, что газировка представляет опасность для почек

28.12.2018 09:14



Ученые выяснили: оказывается, газировка представляет опасность не только как причина ожирения у людей. Употребление таких напитков может привести к серьезным заболеваниям почек. Как передает Газета.ру, подробнее об этом исследовании говорится в статье, которая была опубликована в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Как пояснила одна из авторов научной работы, вывод о вреде газировке был сделан после еще одного исследования, которое провели, чтобы восполнить недостаток информации о влиянии этого продукта на организм человека.