Путин подписал закон о запрете роуминга внутри страны

28.12.2018 06:51



Глава России Владимир Путин утвердил отмену внутрироссийского роуминга. Президент подписал поправки в закон "О связи", в соответствии с которыми, сотовым операторам запрещается устанавливать разные ценовые тарифы на звонки в другие регионы страны. Теперь все звонки на территории России будут совершаться по единому тарифу, независимо от того, в каком городе нашей страны находится человек. Данные поправки начнут действовать начиная с 1 июня следующего года, пишет газета Вести.