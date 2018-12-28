Названы самые востребованные профессии 2019 года

28.12.2018 06:38



Проведя анализ трудового рынка РФ, эксперты портала "SuperJob.ru" представили свой список тех специалистов, которые, по их мнению, будут наиболее востребованы в наступающем году. Так, по мнению экспертов, в следующем году вырастет спрос на работников сферы IT-технологий. А наиболее востребованы в этой области будут разработчики приложений для iOS и Android, аналитики данных, особенно в сфере IT-технологий, финансов, продаж и реализации услуг, UI/UX-дизайнеры, а также специалисты по тестированию/QA, пишет Российская газета.