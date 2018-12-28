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В США оценили испытания российского "Авангарда"

28.12.2018 05:47
В США оценили испытания российского "Авангарда"

После того, как Министерство обороны РФ провело испытания новой гиперзвуковой ракеты "Авангард", в США поверили, что Россия действительно обладает гиперзвуковым оружием. Так, после того, как в марте этого года президент России Владимир Путин презентовал новое российское вооружение, Запад решил, что это не соответствует действительности. Однако, теперь, после проведения многих успешных испытаний Минобороны, западные эксперты оценили российское вооружение. По их мнению у США нет ничего, чтобы противопоставить новому гиперзвуковому вооружению России. Эксперты считают, что Россия сможет превзойти и США и Китай после того, как данное вооружение будет принято на вооружение российской армии, пишет газета Известия.

Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний
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