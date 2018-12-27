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Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний

27.12.2018 18:29
Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний

По результатам последних испытаний удалось установить, что современнейшая гиперзвуковая ракета комплекса «Авангард» способна развивать скорость в 27 Махов, что делает её абсолютно недосягаемой для современных систем обороны ПРО, поскольку еще не существует ракет, которые способны её перехватить, сообщает «Российская газета». Другой отличительной особенностью вышеназванной ракеты является её непредсказуемая маневренность. Ракета обладает возможностью маневрирования и изменения своего тангажа, тем самым не представляется возможным с достоверной точностью определить где будет находиться ракета в отдельно взятый промежуток времени.

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