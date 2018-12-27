В Минтрансе одобрили ужесточение скоростного режима

27.12.2018 23:08



Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, какой позиции придерживаются в ведомстве по вопросу ужесточения скоростного режима в России. По его словам, Минтранс поддерживает данную инициативу и приветствует ужесточение до уровня в +10 км/ч от разрешенной скорости. Вместе с тем, Евгений Дитрих подчеркнул, что в тех местах проезжей части, где это позволяют существующие условия, Минтранс предлагает увеличить разрешенную на данном участке скорость движения автотранспорта, пишет РИА Новости.