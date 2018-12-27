В США опубликовали результаты "рейтинга восхищения"

27.12.2018 22:48



В США опубликовали результаты ежегодного "рейтинга восхищения". Так, согласно составленному отчету, женщиной, вызывающей наибольшее восхищение у жителей Соединенных штатов стала жена бывшего лидера США Мишель Обама, которая, в уходящем году, обогнала политика от Демократической партии Хиллари Клинтон. Среди мужчин, наибольшее восхищение у американцев вызывает бывший президент США Барак Обама, который, надо отметить, занимает первую строчку данного рейтинга уже 11 лет подряд, пишет Интерфакс.