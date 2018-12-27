США больше не могут быть мировым жандармом

27.12.2018 19:50



45 – ый президент США Дональд Трамп, в ходе поездки в Ирак, заявил, что США более не может исполнять функции «мирового жандарма», сообщает «Коммерсантъ». Он заявил, что множество стран пользуются силой и мощью вооруженных сил Америки, однако они не несут в связи с этим никаких финансовых затрат, что, по мнению президента Америки, является несправедливостью. Также он назвал «глупостью» тот факт, что существенная часть вооруженных сил его страны рассредоточена по всему миру, даже в тех странах, о существовании которых многие граждане США даже не подозревают. Ко всему прочему он добавил заявление о том, что намерен вывести американские войска из Ирака, а оставшуюся базу, в случае необходимости, использовать в качестве плацдарма для атаки сил боевиков.