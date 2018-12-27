Неизвестные совершили нападение на церковь в Вене

27.12.2018 21:34



По данным правоохранительных органов, вечером 27 декабря двое злоумышленников напали на церковь, расположенную в 21-м районе Вены. Неизвестные напали на монахов, ограбили прихожан, находившихся в здании, после чего скрылись. В настоящее время в столице Австрии объявлен план "Перехват", а полиция перекрыла район и занимается поисками преступников. Пока неизвестны мотивы преступления, тем не менее, в полиции заявили, что не рассматривают данное нападение, как террористический акт, пишет ТАСС.