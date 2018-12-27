Украинский политолог Ковтун попал в базу портала "Миротворец"

27.12.2018 21:05



Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто принимает участие в разнообразных ток-шоу на российских телеканалах, попал в базу радикального украинского интернет-портала "Миротворец", владельцы которого вносят в базу личные данные всех, кого они считают врагами Украины, и кто, по их мнению, своими действиями причиняет стране тот или иной вред. По словам самого Ковтуна, он был очень удивлен, увидев себя в этой базе, и сначала даже не поверил в то, что такое возможно. Вместе с тем, владельцы ресурса обвинили Ковтуна в том, что он участвует в антиукраинских акциях и при этом получает за это деньги, пишет РБК.