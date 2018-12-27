В Донбассе согласовали новогоднее перемирие

27.12.2018 18:05



Официальный представитель украинских властей озвучил информацию, согласно которой на Донбассе будет установлен «режим тишины», по причине наступления Нового года, тем самым будут приостановлены всевозможные боевые действия, сообщает «Газета.ру». Вышеназванный режим будет введен в полночь 28 декабря. Представители Луганской народной республики также подтвердили данную информацию со своей стороны и выразили готовность соблюдения всех необходимых ограничений.