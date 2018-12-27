Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%

27.12.2018 19:39



Компания «Group-IB», специализирующаяся на кибербезопасности, провела исследование, касающееся объемов реализуемого алкоголя, путем продажи через интернет, сообщает РБК. Данный вид дистанционной торговли является запрещенным в России уже более десяти лет, однако это нисколько не мешает названному «теневому» сектору алкогольного рынка активно расти и развиваться. Только за текущий год объемы проданного таким образом алкоголя выросли почти на четверть – на 23%. Несмотря на всевозможные контролирующие ограничения и блокировки интернет – ресурсов, осуществляющих подобную торговую деятельность, продавцы «интернет – алкоголя» находят все более хитрые и изощренные пути обхода не только блокировок в интернете, а также ловко пользуются лазейками в законе. К примеру, одно время была очень популярна следующая схема продажи алкоголя через интернет: покупатель приобретал какой – либо табачный или алкогольный аксессуар (зажигалка, стакан и тому подобное), а продавец в виде подарка давал ему на выбор, соответствующий «цене зажигалки», алкогольный товар. Законодатели ведут ожесточенные споры на тему легализации вышеназванной дистанционной торговли алкоголем, ведь именно в таком случае порядка 90% данного сегмента перейдет в законное русло, что повлечет за собой увеличение не только налоговых поступление, но также значительно сократит количество поддельной алкогольной продукции, которая без особого труда продается через интернет.