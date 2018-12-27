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В Турции нашли новый способ заработать на туристах

27.12.2018 19:19
В Турции нашли новый способ заработать на туристах

Налог на безопасность туристов будет введен с 1 января 2019 года в Турции, а его стоимость для туристов составит 1,5 евро с человека, сообщает «Lenta.ru». Налог будет взиматься с туристов по прибытию в Турцию. Изначально турецкие законодатели планировали ввести данный налог, но в размере 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции отговорила их от данного тарифа, добившись пятидесятипроцентного снижения цены. Ассоциация объяснила свои действия тем, что уже не один миллион туристов купили путёвки в Турцию на грядущий год и данная сумма сбора может очень негативно отразиться на отношении отдыхающих к их стране, а также увеличится сумма затрат туроператоров, что также ведет к тяжелым финансовым последствиям. Учитывая, что налоговый сбор был введен без предупреждения, а часть путёвок уже распродана, все финансовые затраты понесут именно туроператоры.

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