Сбербанк ожидает снижения темпов выдачи ипотеки в 2019 году

27.12.2018 18:56



Глава Сбербанка Герман Греф предрекает снижение динамики по выдаче ипотечных кредитов, а также не исключает возможного повышения процентной ставки по данному виду кредитования, сообщает «Интерфакс». Финансист считает данное явление вполне логичным, поскольку в будущем году однозначно будет ощутимое падение спроса на вышеназванные банковские услуги и, соответственно, падение спроса вызовет рост цен не только процентных ставок ипотечных продуктов, но также будет определенный рост цен на жилье.