НЛО парализовал работу лондонского аэропорта

27.12.2018 17:56



Британец случайно запечатлел в небе над крупнейшим лондонским аэропортом Gatwick неопознанный летающий объект. 20 декабря в аэропорту Gatwick на 36 часов были отменены все рейсы из-за неизвестных дронов, замеченных на территории аэропорта. Сотрудник британского аэропорта Крис Уэйт снимал облака над ВПП, когда неожиданно в кадры попал НЛО. Странный объект, дискообразной формы, можно заметить в правом верхнем углу фото.

Уфологи сразу же предположили, что в поле зрения камеры попал космический корабль пришельцев и что работа аэропорта была приостановлена из-за НЛО. По мнению скептиков, запечатленный НЛО может быть отражением света на стеклянном окне﻿, через которое снимал человек, пишет sputniknews.com.