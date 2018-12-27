Марат Башаров снова избил свою жену

27.12.2018 17:55



Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова вновь подверглась избиению со стороны своего супруга, на этот раз получив перелом носа, сообщает «Газета.ру». Согласно заявлению родственников Елизаветы, данный эпизод насилия не является первым в своем роде: немногим ранее актёр применял насилие в отношении своей супруги, в результате чего она получила травму руки, но постаралась не придавать огласке данный факт, с целью сохранения брака. На текущий момент и девушка и её родственники настроены очень решительно: Шевыркова намерена писать на супруга заявление об избиении в полицию.