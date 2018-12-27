Марат Башаров снова избил свою жену
Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова вновь подверглась избиению со стороны своего супруга, на этот раз получив перелом носа, сообщает «Газета.ру». Согласно заявлению родственников Елизаветы, данный эпизод насилия не является первым в своем роде: немногим ранее актёр применял насилие в отношении своей супруги, в результате чего она получила травму руки, но постаралась не придавать огласке данный факт, с целью сохранения брака. На текущий момент и девушка и её родственники настроены очень решительно: Шевыркова намерена писать на супруга заявление об избиении в полицию.
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