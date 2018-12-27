МЦК изменит график работы с 29 декабря по 8 января

27.12.2018 17:42



МЦК (Московское центральное кольцо) в период проведения новогодних праздников будет осуществлять свою работу по графику праздничных дней, сообщает «Комсомольская правда». В среднем интервалы хождения поездов не будут превышать 15 минут. Также представитель МЦК подчеркнул, что в новогоднюю ночь Московское центральное кольцо будет работать без перерыва. Сделано это для удобства жителей Москвы и гостей столицы, которые запланировали встречу Нового года вне стен своего дома.