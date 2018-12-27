Анкара обещает не подпускать США к изучению ЗРК С-400

27.12.2018 13:58



Турция не даст возможности США изучать зенитно-ракетные комплексы С-400. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с российским послом в Анкаре Алексеем Ерховым заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заверил, что американцы не будут допущены к установкам, и об этом «не может быть и речи».

Напомним, что ранее ряд СМИ писал о том, что Турция якобы предлагала американским специалистам изучать ЗРК с-400.