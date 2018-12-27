В Совфеде ответили на заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе

27.12.2018 12:55



Заявления, которые Киев сделал по поводу контроля «серой зоны» в Донбассе, вступают в противоречие с Минскими соглашениями. Как передает Газета.ру со ссылкой на RT, с таким заявлением выступил член Совфеда Игорь Морозов. Он также отметил, что глава Украины хоть и заявил о подписании договоренностей, но выполнять их не собирался. А сейчас, по словам Морозова, Порошенко «бравирует» этим и представляет ситуацию в качестве военной победы ВСУ.