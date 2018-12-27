В белорусских Вооруженных силах появилась IT-рота

27.12.2018 10:42



Белорусские Вооруженные силы сообщили о том, что в их рядах была создана первая IT-рота, передает Интерфакс со ссылкой на Минобороны страны. Сообщается, что на первом конкурсном отборе на одно место в роту информационных технологий претендовало восемь человек. В итоге, для прохождения службы отобрали сорок человек, имеющих соответствующее профильное образование. Все они, как отмечают в министерстве, согласно закону, должны проходить срочную военную службу.