«Яндекс» удалил из поиска ссылку на сайт Telegram

27.12.2018 09:38



«Яндекс» решил удалить из поисковой выдачи ссылку, которая ведет на официальный сайт Telegram, передает РИА Новости. В итоге после того, как пользователь вводит в поисковую строку название мессенджера, ссылка на него не «выдается», а первой появляется выдача на tlgrm.ru. Вместе с этим, если ввести такой же запрос в «Гугл», то ссылка на Telegram появляется.

В самой компании, комментируя этот момент, поясняют, что это связано с тем, что мессенджер находится в перечне реестра запрещенной информации. Это означает, что в автоматическом режиме это удаляет ссылки на ресурс.