Камчатке прогнозируют шторм с высотой волн до 12 метров

27.12.2018 10:14



В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости со ссылкой на местный главк МЧС. Как поясняется, в связи со стихией около берегов Камчатки ожидаются волны, высота которых будет достигать двенадцать метров.

В ближайшую пятницу, согласно прогнозам, ожидается опасное волнение высотой от восьми до десяти метров. Жителям прибрежных районов стоит проявлять максимальную бдительность. Опасность будет сохраняться вплоть до 29 декабря.