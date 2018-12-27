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Камчатке прогнозируют шторм с высотой волн до 12 метров

27.12.2018 10:14
Камчатке прогнозируют шторм с высотой волн до 12 метров

В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости со ссылкой на местный главк МЧС. Как поясняется, в связи со стихией около берегов Камчатки ожидаются волны, высота которых будет достигать двенадцать метров.

В ближайшую пятницу, согласно прогнозам, ожидается опасное волнение высотой от восьми до десяти метров. Жителям прибрежных районов стоит проявлять максимальную бдительность. Опасность будет сохраняться вплоть до 29 декабря.

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