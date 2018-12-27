Мария Бутина жалуется на холод в одиночной камере

27.12.2018 08:32



Россиянка Мария Бутина выразила жалобу в связи с холодом в камере, где она находится уже три месяца, поскольку ей до сих пор не включили отопление. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.

Также сообщается о том, что дипломаты смогли навестить Бутину, в отношении которой был продлен срок содержания в тюрьме США. В сообщении подчеркивается, что против нее «уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации».