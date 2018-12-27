Древняя резьба по камню, скрытая в течение 600 лет, обнаружена на могиле в шотландском соборе

27.12.2018 08:06



На могиле средневекового епископа в Шотландии была обнаружена каменная резьба, которая оставалась скрытой в течение 600 лет. Изображения святых фигур были обнаружены на стороне, обращенной к стене, в то время как защитники природы проводили рутинную проверку, пишет Independent.

Гробница, расположенная в соборе Данкельд в Пертшире, принадлежит шотландскому клирику 15 века Бишопу Гардену. Раскопки каменной резьбы пролили новый свет на историю этого места, обнаружив, что гробница в какой-то момент была перемещена и встроена в стену из своего первоначального отдельно стоящего места.

“Открытие этой редкой, скрытой резьбы за гробницей епископа 15-го века очень интересно и обогатит наше понимание истории Собора Данкельда и поздней средневековой резьбы по камню", - сказал Колин Мьюир, каменный консерватор в исторической среде Шотландии (HES), который возглавлял исследование. "Это открытие также дает новый стимул для дальнейших исследований и изучения места, так как мы до сих пор не знаем, когда именно гробница была перемещена и почему. Это открытие содержит намека на то, что в стенах за гробницей все еще могут быть другие неисследованные интересные области и детали”.

По мере проведения дальнейших работ по консервации, чтобы защитить ткань гробницы, исследователи надеются открыть новые секреты. Так, после открытия резьбы была проведена вторая, более углубленная оценка гробницы с использованием новейшей 3D-фотограмметрической технологии. Детальная 3D-модель была создана путем получения нескольких изображений с помощью камер и зеркал, что позволило ближе взглянуть на резьбу.