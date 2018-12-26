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В японском лесу замечены таинственные круги среди деревьев

26.12.2018 23:53
В японском лесу замечены таинственные круги среди деревьев

Недавно появившееся в Японии изображение кругов из кедровых деревьев вызвало ажиотаж в сообществе социальных сетей как внутри страны, так и за ее пределами. С высоты птичьего полета хорошо заметны круги «правильно» растущих кедровых деревьев. После распространения в Сети фотографий ровных кругов среди лесного массива пользователи стали задаваться вопросом об их происхождении.

Внешне обнаруженные круги напоминают круги на полях, но растительность (деревья) не примята, не вырублена, а наоборот выглядит как встроенные симметричные круги в лесополосу.

По мнению теоретиков заговора, круги на полях связаны с появлением НЛО. Но в данном случае они еще не высказали своего мнения.

В действительности же оказалось, что таинственные лесные круги не имеют отношения к деятельности НЛО, а являются вполне рукотворными.

лесные круги Япония

Почти 50 лет назад, в 1973 году, японские ученые дали старт экспериментальному проекту в лесу с целью изучения расстояния между деревьями и его влияния на их рост. Они посадили кедровые деревья недалеко от города Никинан в префектуре Миядзаки в 10 кругах различного радиуса.

посадка деревьев в Японии

Из приведенных выше изображений, на которых можно увидеть результаты проекта, наружные кедровые деревья, между которыми большие расстояния выросли более высокими, чем деревья в центре круга, растущие близко к друг другу.

Результат эксперимента показал: «Чем выше плотность посадки, тем короче и меньше будут растения».

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, разница высот самого высокого кедра во внешнем кольце и карликового дерева составляет 5,3 м во внутреннем кольце.

лесные круги Япония

Пользователи сети были очень впечатлены 45-летним проектом и неожиданными результатами.

На новых изображениях Google Maps замечены следы НЛО
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