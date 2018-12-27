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Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

27.12.2018 07:19
Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Американский лидер Дональд Трамп с супругой посетил Ирак. О визите главы США стало известно из сообщения официального представителя Белого дома Сары Сандерс, которая опубликовала несколько снимков встречи Трампа с военными США и рассказала о том, что полет проходил в атмосфере совершенной секретности. Президент США встретился в Ираке с военным руководством и простыми солдатами, служащими в стране. Он поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении своего гражданского долга и пожелал счастливого Рождества, пишет Интерфакс.

Украина заявила о захвате
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