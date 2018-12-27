Украина заявила о захвате "серой зоны" в Донбассе

27.12.2018 06:51



Помощник министра обороны Украины и советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о том, что вооруженные силы Украины захватили около двух третей "серой зоны", которая является зоной разграничения сил ДНР и ЛНР и Украины. Вместе с тем, границы данной зоны определены минскими соглашениями, и любые нарушения границ обозначенной территории, тем более введение войск той или иной стороны, являются нарушениями международных договоренностей, пишет ТАСС.