На новых изображениях Google Maps замечены следы НЛО

24.12.2017 18:39



Уфологи обнаружили следы НЛО на спутниковых снимках, размещенных на картографическом сервисе Google.

Внимательно изучив фото полей в штате Колорадо (США), исследователи заметили таинственные круги. Они похожи на те, которые пришельцы ранее оставляли в таких аномальных местностях, как Стоунхендж, пишет runews24.ru.

Известно, что на данной территории люди не живут. По словам уфологов, гуманоиды выбирают для строительства своих баз и парковки космических кораблей именно такую местность.