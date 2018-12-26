Ученые создали устройство, помогающее терять вес

26.12.2018 23:50



Согласно недавнему глобальному исследованию, опубликованному в медицинском журнале Новой Англии, в котором ученые проанализировали данные миллионов людей за период с 1980 по 2015 год, более 710 млн человек во всем мире страдают от проблем ожирения. Это число включает 107,7 млн детей и 603,7 млн взрослых. Исследователи также сообщили, что в 2015 году около 4 млн человек умерли от болезней, связанных с избыточным весом или ожирением, пишет Forbes.

Но ученые Университета Висконсин-Мэдисон считают, что они придумали способ остановить волну заболеваний, связанных с ожирением, и улучшить качество жизни сотен миллионов людей во всем мире, которые страдают от проблем с лишним весом. Эти ученые создали, как они говорят, безопасное и легко имплантируемое устройство для потери веса, которое в лабораторных экспериментах помогало крысам сбрасывать почти 40% своего веса.

Устройство без батареи, размером менее сантиметра, генерирует мягкие электрические импульсы от естественных движений желудка и посылает их блуждающему нерву, который связывает мозг и желудок. Это стимулирование заставляет мозг думать, что живот полн после того, как было съедено минимальное количество еды.

"Стимуляция блуждающего нерва имеет большие перспективы в регулировании потребления пищи для лечения ожирения", - сообщили в своем исследовании ведущие авторы Гуан Яо и Лей Кан из Университета Висконсин-Мэдисон.

Яо и Кан представили имплантированную систему стимуляции блуждающего нерва, свободную от батареи и спонтанно реагирующую на движение желудка. Разработанная ими система стимуляции блуждающего нерва состоит из гибкого и биосовместимого наногенератора, который крепится на поверхности желудка. Он производит двухфазные электрические импульсы в ответ на перистальтику живота. Электрические сигналы произведенные этим прибором могут простимулировать мозг для уменьшения потребления еды, что поможет легче бороться с избыточным весом.