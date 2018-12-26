Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака в России

26.12.2018 21:09



Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай рассказал о планах ведомства о запрете продажи табачных изделий на территории России после 2050 года. По его словам, Минздрав действительно рассматривает такую возможность. Это будет сделано в рамках Концепции по противодействию потребления табака и планах ведомства по сокращению количества курящих россиян. Салагай подчеркнул, что Минздрав планирует снизить распространение употребления табачных изделий до 5% к 2050 году, а уже после этого срока будет рассмотрена возможность постепенного выведения табачной продукции из легального оборота, пишет РИА Новости.