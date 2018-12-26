Россияне назвали лучших актера, певца, фильм и телепередачу 2018 года

26.12.2018 23:23



Россияне выбрали лучших певцов и актеров, а также фильмы, сериалы и телепередачи уходящего 2018 года. Так, лучшим актером, в очередной раз, назван Сергей Безруков. Лучшим музыкальным исполнителем россияне считают Филиппа Киркорова, а вот звание лучшего писателя разделили Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин. Лучшей телевизионной передачей названо шоу "60 минут" на канале "Россия 1", лучшим фильмом опрошенные назвали "Движение вверх" и "Гоголя", а среди сериалов лучшими стали "Полицейский с Рублевки" и "Мажор", пишет РИА Новости.