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Составлен рейтинг самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года

26.12.2018 22:41
Составлен рейтинг самых богатых российских YouTube-блогеров 2018 года

Названы самые богатые YouTube-блогеры Рунета. Так, Российское исследовательское агентство блогеров составило рейтинг, назвав 15 российских блогеров, которые имеют самый высокий доход. Первое место по итогам 2018 года, впрочем, как и в прошлые годы, занял Валентин Петухов с псевдонимом Wylsacom, блог которого связан с техникой. Его доход за прошедший год составляет 82 млн рублей. Второе место отдано блогу журналиста Юрия Дудя, заработавшего 78,2 млн рублей. Третье место получил блогер Oblomoff, чья деятельность, принесшая 52,5 млн рублей, связана с публикацией информации о еде, пишет газета Известия.

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