«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году

26.12.2018 20:02



Представители отечественного «поисковика» «Яндекс» поделились самыми необычными, смешными и парадоксальными поисковыми запросами пользователей в уходящем году, сообщает ИА «REGNUM». Среди самых необычных запросов оказались такие фразы, как: «Ровно 4 это сколько» и «Вы очень красиво выглядите без куртки по-болгарски». К смешным популярным запросам отнесли: «как вернуть расположение кота», «почему моя собака такая серьезная», а также «как посвятить время коту, чтобы он был доволен». Кроме того, представители «Яндекса» подчеркнули, что публикация данных поисковых запросов не нарушает прав никого из их пользователей, поскольку информация является «обезличенной» и даже сам «поисковик» не знает кто именно и какие вводит запросы.