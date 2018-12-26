Украина вводит новые санкции в отношении России

26.12.2018 21:49



На Украине приняли решение ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны страны. Так, по словам официального представителя СНБО, прежде всего новые ограничения коснутся политиков, депутатов и простых граждан России, а также юридических лиц страны, которые, как утверждает украинская сторона, принимали активное участие и оказывали поддержку агрессивным действиям в отношении Украины. Также, санкции коснутся и всех участников организации процесса выборов на Донбассе, пишет РИА Новости.