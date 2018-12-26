Порошенко отменил военное положение на Украине

26.12.2018 17:53



Президентом Украины Петром Порошенко было принято решение об отмене военного положения на Украине, о чем он сообщил в своем Twitter – канале, сообщает ИА «REGNUM». Кроме того, действие ранее принятого ввода военного положения в стране также истекает сегодня. По словам главы Украины, согласно аналитическим данным, а также данным, полученным от деятельности ВСУ, он принял решение об отмене военного положения. Он подчеркнул, что украинская армия достойно справилась со своей задачей, а также показала себя с принципиально другого ракурса.