МВД планирует внести изменения в паспорта россиян

26.12.2018 21:37



В паспорта россиян могут быть внесены изменения. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел РФ. Так, специалисты ведомства предлагают внести в общегражданский паспорт информацию о том, в каком случае документ становится недействительным. Данные сведения планируется разместить на последней странице паспорта, указав, что после того, как гражданину России исполнится 20 и 45 лет, его паспорт будет действовать еще 30 дней, в течение которых его нужно будет заменить, пишет РБК.