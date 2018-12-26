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МВД планирует внести изменения в паспорта россиян

26.12.2018 21:37
МВД планирует внести изменения в паспорта россиян

В паспорта россиян могут быть внесены изменения. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел РФ. Так, специалисты ведомства предлагают внести в общегражданский паспорт информацию о том, в каком случае документ становится недействительным. Данные сведения планируется разместить на последней странице паспорта, указав, что после того, как гражданину России исполнится 20 и 45 лет, его паспорт будет действовать еще 30 дней, в течение которых его нужно будет заменить, пишет РБК.

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