Минздрав предлагает запретить продажу табака в России

26.12.2018 07:13



Согласно новой Концепции противодействия потреблению табачных изделий в России, разработанной Министерством здравоохранения РФ, в течение ближайших 30 лет в России планируется снизить потребление табака на 5%. После этого будет постепенно запрещена продажа табачной продукции на территории России, путем вывода табака из легального оборота. По мнению специалистов ведомства, предпринимаемые меры позволят существенно снизить смертность среди населения России из-за заболеваний, связанных с употреблением табачной продукции. Эксперты считают, что положительный эффект от сокращения смертности среди населения и снижения затрат на лечение заболеваний, связанных с курением, значительно превышает выгоды, полученные от продажи табака, пишет ТАСС.