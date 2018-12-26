В Подмосковье обнаружили более 3,5 т поддельной красной икры

26.12.2018 20:51



Более 3.5 т поддельной красной икры обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Раменском районе Подмосковья. Сообщается, что злоумышленники закупали альгиновую икру, фасовали ее другую тару, а затем, наклеив этикетки известных российских производителей, продавали через интернет. В помещении, в котором хранился продукт и проводилась его фасовка, отсутствуют санитарные условия, а все работы производили граждане стран ближнего зарубежья, не имевшие медицинских книжек. Известно, что свою деятельность мошенники осуществляли на территории Москвы и Московской области в течение трех месяцев. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет ТАСС.