ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»

26.12.2018 19:18



Сотрудниками ФСБ, налоговой службы и Росалкорегулирования проводятся обыски офисов, складов и магазинов компании «Красное&Белое», а также производится выемка всех документов, сообщает «Bfm.ru». По предварительным данным, обыски связаны с подозрением компании в уклонении от уплаты налогов. Все учреждения компании будут подвержены данной процедуре, а насчитывается их, по официальным данным, порядка 5 тыс. единиц. Владельцем сети розничных магазинов «Красное&Белое» является Сергей Студенников, занимающий 115 строчку самых богатейших людей России по версии «статусного» журнала Forbes.