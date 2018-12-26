Госдума хочет запретить иностранцам работать водителями такси

26.12.2018 18:55



В рамках законопроекта о регулировании вопроса, связанного с такси, было предложено внести поправку, которая запретит гражданам, не имеющим российского гражданства, работать в такси, сообщает «Российская газета». Окончательное чтение вышеназванного законопроекта пройдет в следующем году. Данный запрет коснется только легкового такси, поскольку в других разновидностях данной деятельности и без того осуществляется довольно высокий уровень проверки и контроля водителей.