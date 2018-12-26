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АСВ собирается изменить порядок выплат страхового возмещения

26.12.2018 18:36
АСВ собирается изменить порядок выплат страхового возмещения

АСВ (Агентство по страхованию вкладов) намерено изменить схему выплат гражданам, которые были клиентами «лопнувших» банковских организаций, сообщает «Коммерсантъ». Основной упор делается на перевод системы страховых выплат в электронный формат, что позволит переводить компенсацию клиентам ликвидированных банков напрямую на их электронный счет. Однако учитываются предпочтения консервативных клиентов, для которых также будет функционировать «старая» система с использованием банков – агентов.

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