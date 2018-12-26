АСВ собирается изменить порядок выплат страхового возмещения

26.12.2018 18:36



АСВ (Агентство по страхованию вкладов) намерено изменить схему выплат гражданам, которые были клиентами «лопнувших» банковских организаций, сообщает «Коммерсантъ». Основной упор делается на перевод системы страховых выплат в электронный формат, что позволит переводить компенсацию клиентам ликвидированных банков напрямую на их электронный счет. Однако учитываются предпочтения консервативных клиентов, для которых также будет функционировать «старая» система с использованием банков – агентов.