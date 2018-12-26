Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам

26.12.2018 16:48



Представитель Министерства обороны России заявил о том, что два пассажирских авиалайнера подверглись угрозе, в следствии того, что во время их посадки Израиль вёл авиационный огонь по целям, расположенным на территории Сирии, сообщает «Lenta.ru». Сирийская армия ограничила применение средств ПВО во время вышеназванного обстрела, что позволило диспетчерам «убрать» пассажирские самолёты из обстреливаемой зоны. В общем итоге армия Израиля выпустила по территории Сирии 16 ракет, из которых лишь 2 смогли достигнуть целей. Представитель МО России заявил о том, что пассажирские самолеты не были российскими.