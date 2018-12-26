Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

26.12.2018 15:56



Свердловская чиновница, ставшая известной после своего заявления о том, что «государство ничего не должно молодежи», ушла в отставку, сообщает RT. Департамент информационной политики Свердловской области подтвердил информацию, сообщив, что официальное заявление об отставке поступило в отдел кадров. Сама Ольга Глацких выразила надежду на то, что навыки и знания, которые она приобрела на государственной службе, позволят ей успешно продолжить заниматься проектами по поддержке молодых людей, однако, осуществляться данная деятельность будет «в свободном плавании».