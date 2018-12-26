ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму

26.12.2018 14:57



ФИФА возмутилась футбольным матчем между российскими командами «Анжи-2» и «Сокол», который прошел в Крыму в рамках Кубок Крыма 2017, сообщает ИА «REGNUM». ФИФА намерена оштрафовать Российский футбольный союз из-за данного матча, поскольку организация не признает Крым территорией России и, соответственно, предъявляет требования к организации и проведению данного рода матчей в соответствии со своими стандартами и требованиями. Представитель РФС пообещал разобраться в данном вопросе и решить все возникшие разногласия.