Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру

26.12.2018 14:45



По заявлению пресс – секретаря президента России Дмитрия Пескова: Москва и Минск не могут достигнуть взаимного решения, касательно вопроса о налоговых манёврах в нефтяном вопросе, сообщает ИА «REGNUM». Для решения данной проблемы президенты России и Белоруссии встретятся ещё раз, но дата встречи ещё не определена. Кроме того, будут созданы рабочие группы, которые займутся поиском путей решения проблемы и разработкой рабочих процессов и схем реализации общих договорённостей в рамках будущего решения.