Норвежский политик заявил, что Запад должен признать Крым частью России

26.12.2018 14:07



Экс-вице-президент норвежского парламента Норвегии Карл Хаген написал статью для Aftenposten, в которой он обращается с призывом к Западу: признать Крымский полуостров частью Российской Федерации. В совей публикации политик вспоминает историческую составляющую этого вопроса, когда Крым являлся российской территорией, в Севастополе базировалась российская военная база, а русские люди представляли большинство населения Крыма.